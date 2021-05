M. Simone: "Giroud è un centravanti vero, lo prenderei"

Marco Simone, ex attaccante rossonero, è intervenuto in live su Twitch sul canale ufficiale del club. Queste le sue parole su Olivier Giroud, obiettivo di mercato del Diavolo: "Se ho le certezze, ma mi sembra che stia giocando, che fisicamente sta bene lo prenderei subito. È un giocatore di peso, che gioca per la squadra e fa giocare bene la squadra, potrebbe sembrare un doppione di Ibra perché strutturalmente è grosso e forte però lo prenderei. È un centravanti vero. È un po’ avanti con l’età, ma per me andrebbe bene per questo Milan in Champions League, lo prenderei”.