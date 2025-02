Maccarone: "Il mercato migliore? Il Milan. Joao Felix valore aggiunto"

vedi letture

“Scudetto? Conte vuole far capire che dopo l’annata fallimentare dell’anno scorso ci vuole del tempo. Con la partenza di Kvara non è arrivato un sostituto forte come lui; era uno che spostava gli equilibri e quindi ora Conte ha un’arma in meno per lo Scudetto, ma è primo e sa dentro di lui che può vincerlo anche se non era l’obiettivo iniziale”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante di - tra le altre - Empoli, Siena e Palermo, Massimo Maccarone, oggi allenatore.

Il mercato migliore?

“Il Milan. Mi è piaciuto per gli innesti che ha fatto, soprattutto davanti ha preso calciatori importanti. Joao Felix se trova la giusta continuità è un valore aggiunto. Un giocatore che per le qualità che ha può fare la differenza”.

Lotta salvezza: la partenza dell’Empoli era stata importante. Poi un calo.

“È una sofferenza a cui realtà come l’Empoli sono abituate. È un periodo un po’ così ma potrà ritornare in auge. Ci sono tanti scontri che possono risollevare la squadra”.