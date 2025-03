Maccarone: "La mia idea è il Milan che debba fare un cambiamento totale a livello dirigenziale"

“Scudetto? È ancora una bella lotta. A livello di risultati il Napoli sta facendo troppi pareggi però penso che ancora sia in corso un duello interessante”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante di - tra le altre - Siena ed Empoli, oggi allenatore, Massimo Maccarone.

Delude anche il Milan, che il prossimo anno cambierà direttore sportivo.

“Deve fare una scelta soprattutto a livello dirigenziale per il prossimo anno. La mia idea è che debba fare un cambiamento totale. È ancora lunga e la Champions è un traguardo difficile”.

Lotta salvezza: come la vede?

“Il Parma ha un calendario molto difficile, l’Empoli ha tanti scontri diretti. E penso che il Venezia possa ancora coltivare delle speranze”

In B Palermo e Samp deludono.

“Dal Palermo mi aspettavo molto di più. Dispiace per Dionisi, l’ho sempre reputato un allenatore che fa giocare bene le squadre. La Samp non sta facendo bene e a mio avviso deve valutare il futuroanche a livello dirigenziale: chi si occupa dell’area sportiva ha commesso tanti sbagli”.

Secondo posto: il Pisa ha un vantaggio di cinque punti sullo Spezia.

“Si, ma sono due squadre forti. In B basta fermarsi un attimo che può succedere di tutto. Il Pisa sta dimostrando grande continuità e di essere un’ottima squadra. Lo Spezia non è da meno”.