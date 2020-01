Mahrez miglior giocatore nordafricano del 2019. Bennacer chiude 8°

Riconoscimento per Riyad Mahrez del Manchester City. L'attaccante, reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa con la sua Algeria, è stato eletto come il premio come miglior giocatore nordafricano del 2019. Un riconoscimento, quello assegnato da France Football, che ha visto l'ex Leicester battere in volata Hakim Ziyech dell'Ajax e Ramy Bensebaini del Borussia Moenchengladbach. Per Mahrez è il terzo riconoscimento di questo genere dopo i successi ottenuti nel 2015 e 2016.

Di seguito la graduatoria completa del trofeo:

1 - Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

2 - Hakim Ziyech (Marocco, Ajax)

3 - Ramy Bensebaini (Algeria, Borussia Moenchengladbach)

4 - Achraf Hakimi (Marocco, Borussia Dortmund)

5 - Anice Badri (Tunisia, Esperance Tunisi)

6 - Youcef Belaili (Algeria, Al Ahli)

7 - Youcef Atal (Algeria, Nizza)

8 - Ismael Bennacer (Algeria, Milan)

9 - Baghdad Bounedjad (Algeria, Al Sadd)

10 - Younis Abdelhamind (Marocco, Reims)