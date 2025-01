Maignan a MTV: "Abbiamo sbagliato, serata da dimenticare. Ma non dobbiamo mollare"

Mike Maignan, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della partita contro la Dinamo Zagabria, persa per 2-1:

"Abbiamo sbagliato, potevamo finire tra le prime 8. Partita da dimenticare, dovevamo fare meglio. Il morale è giù, ma dobbiamo reagire subito per la partita che arriva. Non possiamo mollare, siamo il Milan. Stasera abbiamo fatto male, dobbiamo andare avanti e cercare di non ripetere gli errori".

Come si reagisce ora?

"Non è finita, volevamo fare meglio e finire bene in Champions. Non dobbiamo buttarci giù, sappiamo che in questi momenti è difficile ma non dobbiamo mollare mai".