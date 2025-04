Maignan a Sky: "Non voglio parlare del contratto: voglio parlare di calcio, il Milan merita di più"

vedi letture

Il Milan parte malissimo contro la Fiorentina e prende due gol nei primi dieci minuti di gara. Poi i rossoneri accorciano le distanze con Abraham e pareggiano nel secondo tempo con Luka Jovic, al secondo gol consecutivo. Un 2-2 che non serve molto nè alla squadra di Conceicao nè a quella di Palladino e che tiene invariata la distanza tra le due squadre, con il Milan che rimane nono e i Viola decimi. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato il portiere e capitano rossonero Mike Maignan. Le sue parole.

Come vivi il nono posto da capitano?

"Vero che non la vivo bene, perché vogliamo vincere e voglio vincere: ogni giorno lavoriamo per avere risultati alti come merita il Milan. In questo momento non abbiamo il vento a favore. Dobbiamo lavorare e credere fino alla fine: faremo i conti alla fine"

Sui blackout in campo...

"Magari è una cosa mentale, perdiamo la fiducia quando iniziamo la partita e prendiamo gol: a volte possiamo riprenderla ma non sembra. Dobbiamo trovare l'equilibrio per essere efficaci"

Sei pronto a ripartire nel futuro: vuoi restare al Milan?

"Io mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia ogni volta che la metto e ogni giorno. In questo momento ti dico la verità, non voglio parlare di contratto: voglio parlare di calcio e trovare l'equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento"

La mentalità si può allenare?

"Sì certo, tutto si allena. Per avere questo momento, per me stesso ho già vissuto momenti così: per esperienza so com'è. Non dobbiamo avere stress e ascoltare fuori: rimanere concentrati su come lavoriamo dentro. Magari in questo gruppo per tanti è la prima volta e in un club come il Milan in cui c'è tanta pressione. In futuro aiuterà"