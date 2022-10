Maignan a Sky: "Volevo giocare con il Verona, ma questo infortunio è pericoloso. Vediamo col Monza"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Mike Maignan ha parlato di questo 25esimo posto al Pallone d'Oro: "E' bello perché è la prima volta; sono orgoglioso di questo e ancora di più per i compagni, per la famiglia che è sempre con me. Questo posto vuol dire che facciamo un bel lavoro e che dobbiamo lavorare ancora di più".

Sull'infortunio: "Ogni giorno sono a Milanello a lavorare, spero di stare per bene per la partita con il Monza ma dobbiamo vedere ancora con il dottore e mister se sono pronto al 100%"

Sulla gara di Verona: "E' vero, ho detto al mister e al dottore che volevo giocare dal primo ma questo infortunio è pericoloso e ho ascoltato loro che ne sapevano più di me e mi sono fermato a lavorare e tornare pronto".

Sul suo apporto al campionato italiano: "Non me lo aspettavo. Questo è frutto del lavoro, sono molto felice".

Sulle parole di Buffon: "Tutti conosco Buffon, è una leggenda. Mi ricordo che dopo una partita con il PSG, io, lui e il suo allenatore avevamo parlato e ha detto: "Questo è un grande portiere".

Sulla titolarità in Francia: "Farà la scelta il mister. Deschamps? Non abbiamo ancora parlato, ma tutti sanno com'è la gerarchia in Francia.".

Su Mbappe sesto al Pallone d'Oro: "Non lo capisco..."