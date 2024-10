Maignan capitano Morata vice. Il francese è il 5ª a indossare la fascia in questa stagione

Non mancano le sorprese nell'undici di Paulo Fonseca, che torna al 4-2-3-1: dentro Pavlovic, fuori Tomori. Si rivede Thiaw a seguito dell'infortunio di Gabbia, che non è nemmeno in panchina. Terracciano torna titolare dopo la 1ª giornata. Fuori, come previsto, Abraham e Leao. Spazio a Chukwueze e Okafor, con Pulisic accentrato e pronto a innescare l'unica punta, Morata. Con l'assenza di Calabria e Theo Hernandez, il capitano è Mike Maignan con Alvaro Morata suo vice.

Si tratta del quinto capitano in questa stagione. Questi nel dettaglio:

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Calabria)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Calabria)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Theo Hernandez)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Calabria)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Theo Hernandez)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Leao)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Theo Hernandez)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Theo Hernandez)