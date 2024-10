Maignan e Fofana in campo nella vittoria della Francia sul Belgio. Panchina per Theo

Nella quarta gioranta del Gruppo 2 di Nations League, la Francia dei rossoneri Maignan, Fofana e Theo è riuscita ad uscire vincitrice dalla trasferta di Bruxelles contro il Belgio. Decisiva al fine del risultato finale la doppietta dell'attaccante del PSG Kolo Muani, alla quale ha risposto per i Diavoli Rossi il gol della stella del Lipsia Lois Openda.

In campo per la Francia i due rossoneri Maignan e Fofana, panchina invece per Theo Hernandez. Il portiere è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti, facendosi anche ammonire intorno al 78esimo minuto per un presunto fallo di gioco che però non ha macchiato più di tanto la grande prestazione del numero 16 del Milan. Il centrocampista ex Monaco, invece, è stato buttato nella mischia dal CT Deschamps a 10 minuti dal 90esimo dopo l'espulsione di Tchouaméni, con l'intento di ridare equilibrio alla precaria mediana dei Les Blues, che stava particolarmente soffrendo gli attacchi avversari.