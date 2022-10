Maignan è il secondo portiere del Milan dopo Dida a classificarsi per il Pallone d'Oro

MilanNews.it

Il celebre detto dell'allievo che supera il maestro si può usare tranquillamente per descrivere la situazione di Mike Maignan e Nelson Dida. L'ex portiere brasiliano del Milan è stato preparatore di Mike l'ultima stagione e lo ha guidato alla vittoria dello Scudetto come ci era riuscito lui nel 2004. Ieri Mike Maignan si è classificato 25° nella classifica del Pallone d'Oro 2022, seguendo le orme del suo maestro: infatti il francese è il secondo portiere della storia del Milan a essere inserito nella graduatoria del massimo premio individuale. Il primo fu proprio Nelson Dida che nel 2003 si posizionò 13°. Non viene qui considerato il 10° posto di Donnarumma, ottenuto quando l'ex rossonero era già passato al Psg l'anno scorso. A Mike, per eguagliare il suo maestro, manca solo una coppa dalle grandi orecchie...