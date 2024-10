Maignan è tornato ad essere "Magic Mike". Le pagelle: "Regge la squadra. È una saracinesca"

Il Milan perde la seconda partita in Champions League, uscendo sconfitto per 1-0 dalla BayArena di Leverkusen contro il Bayer. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani, e non, di Mike Maignan:

La Gazzetta dello Sport 7: "Subito due interventi su Boniface e Tah, dice di no anche al tiro cross di Grimaldo. Reattivo su Wirtz e Frimpong, poi si arrende".

Il Corriere dello Sport 8: "È una saracinesca: di riffa o di raffa le prende tutte, tranne il tap-in di Boniface su cui non può veramente nulla. Da un suo dribbling coi piedi parte anche la prima azione pericolosa del Milan".

Tuttosport 6.5: "Piazza due parate non banali nei primi tre minuti e una a inizio ripresa, poi alla lunga capitola. Fa quel che può".

Il Corriere della Sera 7: " Impegnato subito da Boniface e Hincapié, un po’ le trattiene e un po’ le respinge. Una delle più difficili porta al gol di Boniface, ma senza colpe. Tiene in vita il Milan che nell’ultima mezzora fa vedere i sorci verdi al Bayer".

La Repubblica 7: "Regge la squadra, impedisce due gol, e altri li evita poi".

LA PAGELLA DI MAIGNAN A CURA DI MILANNEWS.IT

MAIGNAN 7: primo tempo dove si erige a migliore dei rossoneri. Decisiva la sua parata sulla zuccata in torsione di Hincapié così come altri tre interventi meno belli, ma altrettanto importanti. Anche nel secondo tempo si fa trovare pronto, ma sul gol di Boniface non può fare nulla.