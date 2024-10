Maignan è tornato leader. Con Mbappé assente, può essere lui il capitano della Francia

Insieme a Christian Pulisic, Mike Maignan è la nota lieta di questo inizio di stagione del Milan, anche perché il portiere francese sembrerebbe essere tornato ad essere quel leader che l'anno scorso è un po' mancato al Diavolo.

Maignan è tornato ad essere Maignan, cosa che potrebbe spingere il CT della Francia Didier Deschamps ad affidargli la fascia di capitano per i prossimi impegni in Nations League dei Blues. Con l'assenza di Mbappé, infatti, la carica di capitano è vacante, ed il portiere del Milan potrebbe essere uno dei principali candidati scrive Tuttosport, anche perché in Francia non è stato fatto nessun altro nome se non il suo, anche ci sarebbero Koundé, Dembelé e Tchouameni come candidati.