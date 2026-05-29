Maignan, messaggio ai tifosi: “Prima o poi, il Milan risorgerà”

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Oggi alle 14:30 News di di Fonti preferite

Sul suo profilo Instagram Mike Maignan ha voluto mandare un messaggio ai tifosi rossoneri, ringraziandoli per il sostengo ricevuto in questa stagione e infine ha lanciato un messaggio di speranza.