Maignan, messaggio ai tifosi: “Prima o poi, il Milan risorgerà”
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Sul suo profilo Instagram Mike Maignan ha voluto mandare un messaggio ai tifosi rossoneri, ringraziandoli per il sostengo ricevuto in questa stagione e infine ha lanciato un messaggio di speranza.
Nel suo profilo Instagram, il capitano del Milan Mike Maignan ha fatto un post nel quale ringrazia i tifosi per il supporto ricevuto in questa stagione e lancia un messaggio per il futuro del club. Di seguito le sue parole.
"Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l'anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per i atleti e per i tifosi del club. Prima o poi, il Milan risorgerà".
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