Maignan re dei clean sheets in Serie A alla pari di Sommer

Una garanzia il Milan ce l'ha: Mike Maignan. Il portiere rossonero è leader indiscusso del reparto difensivo rossonero, e soprattutto in una stagione complicata come questa ha spesso saputo compiere veri e propri miracoli in grado di tenere in vita il Milan più volte. Anche nell'ultima partita contro il Verona ha sempre mostrato grande sicurezza tra i pali, fondamentale anche e soprattutto nel guidare i terzini e i centrali a movimenti senza palla.

Al Bentegodi ha infatti trovato il clean sheet numero 8, il secondo fuori casa del suo campionato. Con la rete inviolata contro i veronesi il portiere del Milan diventa il migliore in Serie A insieme a Sommer.