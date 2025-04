Maignan sotto osservazione dopo Udine, ma essere in campo già domenica

Mike Maignan è reduce dal trauma cranico che venerdì lo ha costretto a passare una notta in osservazione presso l'ospedale di Udine. Per fortuna tutti gli esami ai quali si è sottoposto il portiere del Milan hanno dato esiti negativi, ma in presa diretta il duro scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez ha preoccupato e non poco tutti.

Il peggio è stato scampato, con Maignan che si è addirittura concesso il lusso di scherzare sull'accaduto sui social. Ma questo fa parte del carattere battagliero del francese, che non vuole sentire ragioni: domenica contro l'Atalanta vuole scendere regolarmente in campo. La questione è però più semplice a dirsi che a farsi, con Sergio Conceiçao che non ha alcuna intenzione di correre rischi, ed è per questo che come scritto anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, monitorerà di giorno in giorno il suo giocatore per poi prendere una decisione in vista del big match di Pasqua.