Maignan vede la luce: il sogno è recuperare per il Tottenham

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo dieci giorni infernali culminati con una batosta in un derby che assegnava un trofeo, l'ambiente rossonero aveva un bisogno spasmodico di qualche speranza. La notizia arrivata ieri che racconta di buoni miglioramenti di Mike Maignan è di buon auspicio, come anche anticipato da MilanNews.it nella giornata di ieri (QUI). La Gazzetta dello Sport riferisce come gli ultimi esami di controllo sul polpaccio del portiere francese hanno evidenziato dei miglioramenti. La strada è ancora lunga ma Maignan ha il sognon di poter tornare in campo in occasione dell'ottavo di andata contro il Tottenham che si giocherà a San Siro il 14 febbraio.