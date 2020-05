Malagò sulla Serie A: "Ripresa il 13 o il 20 giugno? Non è così scontato che tutto vada bene"

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò è intervenuto in diretta a "Che Tempo Che Fa" su Rai 2, queste le sue dichiarazioni sull'eventuale ripresa della Serie A: "Si parte il 13 o il 20 giugno col campionato? Non è così scontato che tutto vada bene. Il modello tedesco è applicabile solo se lo si prende per intero. Oggettivamente c'è una situazione poco chiara sui giocatori. Ora ci sarà una corsa contro il tempo ed è doveroso dare delle risposte. A fatica questa barca sta ripartendo".