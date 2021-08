Maldera: "Giroud ha avuto qualche difficoltà per il tipo di partita, è un giocatore da ultimi metri"

Andrea Maldera, match analyst, a Milan TV ha parlato della prestazione di Olivier Giroud in Sampdoria-Milan. Queste le sue considerazioni: "Giroud ha avuto un po’ di difficoltà per il tipo di partita, con tanto campo da coprire. Lui invece è un giocatore da ultimi metri. Farlo correre tanto e poi farlo rientrare l’ha portato ad avere un po’ poca lucidità in area. Nel secondo tempo la partita è stata un po’ a ping pong, per un attaccante è difficile”.