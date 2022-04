Maldini a DAZN: "Difficoltà a fare gol? Probabilmente c'è un po' di tensione a cui questi ragazzi non sono abituati"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito alle difficoltà ad andare in gol del Milan nelle ultime partite, il dt rossonero Paolo Maldini ha dichiarato a DAZN: "Ne abbiamo parlato anche con l'allenatore. Non sappiamo la reale motivazione. Probabilmente c'è un po' di tensione a cui questi ragazzi non sono abituati, in pochi hanno lottato per vincere un campionato".