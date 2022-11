Maldini a Milan TV: "Cardinale chiede di essere ambiziosi. Siamo super contenti, ma anche pronti a fare qualcosa di ancora migliore"

Il Direttore Tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato a Milan TV nel post partita di Milan-Salisburgo 4-0, con i rossoneri che dopo nove anni raggiungono la fase ad eliminazione diretta di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

C'era profumo di grande Milan stasera: "Siamo super contenti, era un obiettivo del club, della squadra e del mister. Siamo assolutamente felici per come è arrivata, per la risposta che abbiamo dato. Adesso dovremo goderci questo ottavo di finale ed essere pronti a fare qualcosa di ancora migliore".

Un ulteriore step dopo quelli degli ultimi anni: "Erano le cose che avevmo programmato, ma tra il programmare ed eseguire non sempre riesce tutto. Quando siamo partiti nel 2019 abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, quello più grande è stato quello di creare con San Siro un legame pazzesco. Credo sia un piacere venire a San Siro per vedere questa squadra".

Sui valori del Milan: "I valori te li dà il club, la storia, i giocatori, i presidenti e i dirigenti che abbiamo avuto. Un tramandare di cose che non riguardano solo il calcio ma anche la vita, che è più importante di una partita di calcio".

Sull'ambizione: "Quello che chiediamo ai nostri giocatori, che sono forti, è di prendere consapevolezza della propria forza e di essere ambiziosi, perché questo è un club ambizioni. Abbiamo una crescita che voglia completare, dove arriverà questa squadra dipenderà anche da come si svilupperà tutta la galassia Milan".

Quali sono gli obiettivi stagionali ora? "Quelli che aveva già elencato Cardinale, cioè di essere ambiziosi, cercare di competere con i migliori. Il processo di crescita non è legato solo alla squadra ma tutto l'ambiente Milan deve riuscire ad arrivare a quel livello. Dagli ottavi di Champions in poi le classifiche si fanno quasi in automatico con i bilanci. Il Milan comunque ha una storia anche quando questi ricavi non sono al livello delle altre".