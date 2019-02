Maldini: “La società è chiara nei ruoli ed è coesa, e la squadra impara”

Paolo Maldini ha commentato a SkySport anche la situazione societaria:"La società è chiara nei ruoli, la società è coesa e la squadra impara, è una crescita per tutti, in certi momenti dall'inizio dell'anno i ragazzi si ricordavano le occasioni buttate al vento negli anni passati, dobbiamo competere per un posto in Champions, non era dovuto ma era un sogno".