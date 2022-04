Maldini: "Lo Scudetto non è obiettivo banale. Il Milan ne ha vinti 2 in 20 anni"

MilanNews.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso a MilanTV precisando un dettaglio sull'ambizione Scudetto del Milan: "Non possiamo farlo passare come obiettivo banale; negli ultimi 20 anni il Milan ha vinto due Scudetti: sarebbe un risultato incredibile. Quando ti capita l'occasione ci devi provare fino in fondo. Poi se le cose non dovessero andar bene sai di aver fatto il massimo".