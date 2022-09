Maldini: "Non abbiamo bisogno di cedere. Richieste per i nostri top? C’è stato un 'non vi presentate neanche'..."

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

In merito al mercato, il dt rossonero Paolo Maldini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se esiste un calciatore per cui abbiamo detto un no, ancora non pubblico, a una straniera? Beh, c’è stato un 'non vi presentate neanche'. Theo? Lo avete detto voi… Beh, non solo per lui, anche per altri. Se poi si presenteranno, vedremo: i più forti vorremmo tenerli, non abbiamo bisogno di cedere, ma gli incedibili non esistono più".