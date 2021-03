Maldini: "Rangnick? Ero stanco della situazione ma sono rimasto al Milan per senso di responsabilità"

Diego Guido, ha scritto per 66thand2ND, un libro sulla vita di Paolo Maldini, ex bandiera del Milan e attualmente dirigente del club rossonero. Lo stesso Diego, ha parlato con il diretto interessato che si è aperto, raccontando qualche retroscena, come questo su Ralf Rangnick: “Ricordo che ne avevamo parlato qui (nel suo ufficio, ndr) io e lui (Boban, ndr). Gli avevo detto che mi ero stancato, che dovevo dire delle cose. E quindi ho pubblicamente detto quello che sentivo giusto. La stessa cosa l'aveva fatta poi lui. Rimanendo, però, fino al termine della stagione per ‘il senso di responsabilità’. Verso l'allenatore e verso i giocatori con cui parlavo sempre. Verso il Milan. Mi ero detto che dovevo arrivare fino a fine stagione. A quel punto, con l'accordo con Rangnick ormai fatto, avrei lasciato. Poi però le cose sono cambiate e ora sono qui”.