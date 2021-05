Maldini: "Siamo stati premiati per tutte le scelte fatte: giocatori, comportamento e comunicazione"

"Non posso negare che i momenti difficili ci siano stati, non abbiamo rimpianti su quello che è succeso, le cose potevano essere fatte addiritura meglio. Siamo stati premiati per le scelte fatte, non solo per i giocatori ma anche per le scelte di comportamento e di come posizionarci nella comunicazione. È stata una cosa fatta di concerto col resto del gruppo e questo ci ha salvaguardato anche nei momenti difficili". Queste le parole di Paolo Maldini a Sky Sport, nel post partita di Atalanta-Milan. Il DT rossonero ha commentato così le difficoltà e la bontà delle scelte fatte quest'anno.