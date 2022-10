MilanNews.it

Paolo Maldini ha parlato a Prime Video nel pre partita di Chelsea-Milan. Sugli infortuni: "Abbiamo tanti infortuni, anche molto gravi. Tre giocatori saranno disponibili solo da gennaio in poi. Quello che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo è di non prendere scuse e di rendere tutti protagonisti: questo è uno dei nostri segreti”.