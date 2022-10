Maldini sul progetto Milan: "Servono una serie di cose, tra cui il nuovo stadio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è così espressso a Mediaset Infinity+ nel pre Milan-Chelsea sul progetto rossonero: "Certe cose sono irripetibili. Io spero che non sia così. Forse essere protagonisti per 25 anni passa per una serie di cose molto profonde: noi lo stiamo facendo; e lo stadio, purtroppo, è una di queste: dico purtroppo perché siamo tutti affezionati a San Siro, ma non possiamo vivere di soli ricordi e dobbiamo pensare al futuro".