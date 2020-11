Maldini sul ruolo da dirigente: "La mia visione dal 2018 è stata stravolta, bisogna essere aperti"

Paolo Maldini, durante l'intervista a Sky Sport, ha parlato del suo ruolo da dirigente e dell'esperienza maturata: "Sapevo delle difficoltà di questo nuovo ruolo, sapevo di dover imparare tanto e so di dover imparare ancora. La mia visione dal 2018 ad oggi su come gestire una squadra è completamente stravolta. Da dirigente è sempre importante essere aperti a cose nuove, non c'è nessuna rivincita personale. Sono felice che il Milan sia primo in classifica e i giocatori stiano funzionando".