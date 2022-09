Maldini sulla Champions League: "Sognare non costa nulla, dobbiamo cogliere l'occasione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sulla Champions League e sul percorso che attende i rossoneri: "Non siamo forse pronti per arrivare in finale quest'anno, ma sognare non costa nulla. Secondo me anche le altre grandi non vogliono affrontarci. Siamo indietro rispetto ad alcuni club, ma stiamo facendo un percorso e lo stiamo facendo in fretta. Poi è il campo che parla e se ci capiterà di essere protagonisti dobbiamo cogliere l'occasione".