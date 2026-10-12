Solo Malen ha preso parte a più gol di Rabiot in questo campionato

Solo Malen ha preso parte a più gol di Rabiot in questo campionatoMilanNews.it
Oggi alle 15:00News
di Antonello Gioia
Solo Donyell Malen (6) ha preso parte a più reti di Adrien Rabiot (5 - 3G+2A, al pari di Marcus Thuram) in questa stagione di Serie A.

Solo Donyell Malen (6) ha preso parte a più reti di Adrien Rabiot (5 - 3G+2A, al pari di Marcus Thuram) in questa stagione di Serie A. Lo riporta Opta.