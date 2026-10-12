Marchegiani "Dopo il gol, il Milan doveva gestire e invece ha subito troppo il Sassuolo"

L'ex difensore Luca Marchegiani ha commentato il pareggio del Milan in casa del Sassuolo

Presente negli studi di Sky dopo l'1-1 del Milan in casa del Sassuolo, l'ex portiere Luca Marchegiani ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il Milan, fino al gol del vantaggio, ha fatto bene, ha meritato di andare in vantaggio. Nel momento in cui doveva gestire ha subito con troppa facilità la risposta del Sassuolo, subendo quattro tiri in porta, cosa che non era mai successa prima. Questo aspetto è ancora una debolezza. Il Milan ha fatto bene alcune cose, mentre altre meno. Gonçalo Ramos ha giocato anche in questa partita troppi pochi palloni".

Nel post-partita, Ruben Amorim ha parlato così a DAZN: "Penso che abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato la partita e il gioco. Abbiamo continuato a spingere ed è per questo che loro hanno avuto due occasioni: dopo il gol è giusto continuare a spingere perché il momento ci è favorevole, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Dopo il gol abbiamo perso velocemente palla quando ce l’avevamo. Alla fine però questo può succedere, ma non può succedere invece il gol che abbiamo subito sul calcio d’angolo”.