News Rabiot individua il problema del Milan: “Andiamo con pochi giocatori in area. I centrocampisti si devono inserire”

Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente Milan, ma specialmente all’autore del gol Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sperava di festeggiare la sua terza marcatura in serie A con un successo contro il Sassuolo, invece è arrivato un altro pareggio.

Rabiot però ha individuato il problema di questa squadra in zona offensiva: "Dobbiamo mettere più uomini in area quando attacchiamo. Così si fa gol. Andiamo con pochi giocatori. Anche su questo dobbiamo crescere. I centrocampisti si devono inserire, anche i terzini devono giocare offensivi. Ci lavoriamo in allenamento ma non è sempre facile fare queste cose. Ma sono d’accordo, dobbiamo portare più giocatori in area per concretizzare il nostro possesso. Abbiamo sempre il possesso ma quello che creiamo è troppo poco”, ha detto a Dazn