Serafini: "La delusione è grande. 25 minuti di buon Milan, ma non possono essere sufficienti"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di MilanCommunity al termine di Sassuolo-Milan (1-1).

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di MilanCommunity al termine di Sassuolo-Milan (1-1): "La delusione è grande perché c'era l'opportunità di agganciare la Roma a 14 punti, a due soli punti da Inter e Lazio in testa alla classifica, ma non è stato fatto quello che andava fatto per 90 minuti.

La partita col Sassuolo è stata una partita a fasi, a strati quasi: 40 minuti di surplace con un paio di occasioni occasionali, se mi è consentito, poi, nei 5 minuti finali del primo tempo, delle occasioni chiare con il portiere del Sassuolo protagonista. Bene i primi 20 minuti del secondo tempo: un Milan avvolgente, ha alzato il ritmo, è entrato Modric al posto di Musah e ha trovato il gol con Rabiot, molto bello, con una combinazione guarda caso proprio con Modric. Poi, fatto il gol, il Milan si è fermato e ha concesso al Sassuolo in 5 minuti tutto quello che il Sassuolo non ha fatto nei restanti 85: due occasioni molto chiare, poi da calcio d'angolo una specie di flipper, una selva di gambe, nessuno che la spazza via e il Milan subisce il pareggio. A momenti, in un paio di occasioni, subiva anche il gol di una sconfitta che sarebbe stata immeritata. Fatto sta che poi dall'1-1 non c'è stato l'aumento di ritmo, nemmeno con i cambi; non c'è stato un cambio di spartito. Avevo detto alla fine del primo tempo: difficile l'individuazione delle posizioni e dei movimenti, soprattutto dei giocatori che in alcuni casi sembravano studiare il proprio posizionamento e quello dei compagni, mentre nel frattempo il Sassuolo pressava.

Per 25 minuti un buon Milan — i 5 minuti finali del primo tempo e i 20 minuti iniziali del secondo tempo —, ma non è sufficiente per andare a vincere una partita fuori, sul campo del Sassuolo, che come al solito gioca ordinatamente con buona pulizia tecnica. Nel secondo tempo era aumentata anche la qualità negli scambi del Milan oltre che la rapidità, ma non è stato sufficiente. E quindi si incassa il terzo pareggio del campionato in trasferta dopo quelli di Torino e Roma, con il rammarico perché ieri sera la classifica avrebbe potuto essere molto più gratificante".