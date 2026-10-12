Modric non serviva un assist vincente nel Milan dallo scorso gennaio a Roma
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Quarto assist di Luka Modric con la maglia del Milan in Serie A, l'ultimo risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Roma.
Quarto assist di Luka Modric con la maglia del Milan in Serie A, l'ultimo risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Roma. Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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