Modric non serviva un assist vincente nel Milan dallo scorso gennaio a Roma

Modric non serviva un assist vincente nel Milan dallo scorso gennaio a RomaMilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Antonello Gioia
 Quarto assist di Luka Modric con la maglia del Milan in Serie A, l'ultimo risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Roma.

 Quarto assist di Luka Modric con la maglia del Milan in Serie A, l'ultimo risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Roma. Lo riporta Opta.