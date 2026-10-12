News Cesari non ha dubbi: "Manca un chiaro rigore su Ramos e Laurentié su Gila era da rosso"

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L'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'arbitraggio di Sassuolo-Milan e manca un rigore per il Diavolo e l'espulsione di Laurentié