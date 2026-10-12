Cesari non ha dubbi: "Manca un chiaro rigore su Ramos e Laurentié su Gila era da rosso"
Graziano Cesari, ex arbitro, presente ieri sera negli studi di Pressing per analizzare gli episodi arbitrali della sesta giornata di Serie A, ha spiegato che al Milan manca un rigore nel primo tempo e che il giocatore del Sassuolo Laurentié doveva essere espulso per un brutto fallo sul difensore rossonero Mario Gila:
SASSUOLO-MILAN: MANCA UN RIGORE AL MILAN SU RAMOS
"All'interno dell'area del Sassuolo, il difensore neroverde Caleta-Car abbraccia Gonçalo Ramos. Nel calcio una cosa del genere non si può fare. Il pallone è lontano, dunque è un fallo ancora più grave. Nel secondo tempo, stessa identica situazione, stavolta è Ramos che abbraccia Cinquegrano a pallone lontano, ma questa volta viene fischiato un fallo in attacco del centravanti del Milan. Quello del primo tempo è un episodio da punire. Il VAR non può restare zitto in quella situazione, l'arbitro deve seguire l'azione, quindi non può averlo visto. Si può dire che manca un chiaro rigore a favore del Milan".
SASSUOLO-MILAN: LAURENTIÈ ANDAVA ESPULSO
"Laurentié sta per entrare nell'area del Milan, ma c'è l'intervento di Gila che lo ferma e gli ruba il pallone. A quel punto l'attaccante del Sassuolo rinviene, l'arbitro fischia fallo, ma non estrae nessun cartellino. E il VAR cosa fa? Niente. Il punto di impatto sulla gamba di Gila è altissimo. L'arbitro non ha dato nemmeno il giallo".
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