Il commento del club a Sassuolo-Milan: "I segnali ci sono e questa strada va percorsa con decisione e coraggio, partita dopo partita"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Sassuolo-Milan (1-1), match giocato ieri sera.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Sassuolo-Milan (1-1), match giocato ieri sera:

"Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i rossoneri pareggiano 1-1 contro il Sassuolo nella 6ª giornata di campionato, al rientro dalla prima sosta stagionale. Di Rabiot al 63' e Odenthal al 68' le reti che hanno deciso il risultato, con un po' di rammarico da parte rossonera per un vantaggio tanto cercato - e meritato - ma durato troppo poco. Il terzo gol stagionale per Adrien Rabiot (più 2 assist) aveva capitalizzato una lunga superiorità tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Un punto a testa, dunque, al termine di un match che ha visto i rossoneri più pericolosi dei padroni di casa, bravi comunque a crederci e a crescere nel finale.

Molta sfortuna per la squadra di Amorim che, dopo aver perso per infortunio Saelemaekers durante la pausa, ha visto uscire in barella dopo 20' Matteo Gabbia, al suo debutto dal primo minuto in Serie A in questa stagione. Dopo sei giornate di Serie A, il Milan resta imbattuto con 12 punti, a quattro di distanza dalla vetta. Ora la concentrazione si sposta sull'Europa League, in vista della trasferta di giovedì sera a Salisburgo, 2ª giornata della fase campionato. I segnali ci sono e questa strada va percorsa con decisione e coraggio, partita dopo partita: avanti Milan!".