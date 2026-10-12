Serie A, il Milan ha realizzato 9 degli 11 gol segnati in campionato tra il 61’ e il 75’

Contro il Sassuolo, il Milan ha segnato il suo nono gol sugli undici segnati finora in campionato tra il 61’ e il 75’

Il Milan è passato in vantaggio contro il Sassuolo con Adrien Rabiot, il quale è andato in gol al 63' su assist di Luka Modric: si tratta della nona rete sulle undici segnate finora in campionato che la squadra di Ruben Amorim mette a segno tra il 61’ e il 75’. Gli unici due gol che non arrivati nei secondi 15 minuti della ripresa sono stati l'autogol di Halhal contro il Venezia (89') e la rete di Christian Pulisic contro il Lecce (14').

Dopo la partita, Ruben Amorim ha dichiarato a Sky: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Dobbiamo migliorare ancora tante cose ma abbiamo mostrato dei miglioramenti. Abbiamo controllato buona parte della gara, volevamo spingere sui nostri avversari, fare gol e avevamo più responsabilità in campo. Siamo stati bravi ad arginare e a controllare bene molte delle loro transizioni. Meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol è chiaro che avremmo dovuto gestire meglio la partita, fare più possesso palla e frenare la reazione avversaria. Non possiamo permetterci di subire gol da calcio d'angolo. È evidente che non possiamo ritenerci soddisfatti quando buttiamo via due punti così".