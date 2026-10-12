Sabatini ironizza: "Caro Cardinale, ma non era meglio un cappellone da cowboy?"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul momento del Milan dopo il pari contro il Sassuolo.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul momento del Milan dopo il pari contro il Sassuolo: "Caro Cardinale, ma non era meglio un bel cappellone da cowboy anziché il cappello futurista Make Milan Great Again? No, non è proprio il caso di alimentare certe speranze dopo la partita vista contro il Sassuolo, finita 1-1: un risultato che consente sì al Milan di continuare questa sua striscia di imbattibilità, ma che mette effettivamente e nitidamente a nudo i problemi di una squadra che ha mostrato anche qualcosa di buono a sprazzi durante questa prima parte della stagione, ma molto poco, appunto, nella partita contro il Sassuolo.

Soprattutto, ha convinto in apparenza solo e soltanto quando si è trovata ad affrontare e battere nettamente squadre nettamente inferiori. Scusate la ripetizione di "nettamente", però lì c'era stata una netta evidenza di disparità di valori, contro il Venezia e poi anche contro il Lecce. Quando si alza un minimo il livello, il Milan o fa fatica oppure si ritrova anche a sopravvivere, diciamo così, dopo aver passato dei brutti momenti, come nella partita contro la Lazio o nella stessa partita contro la Juventus.

Ecco, questa è l'impressione del Milan, che se è questo non ha speranze di essere great again, almeno come ai bei tempi. Che cosa si intende? Un posto per la Champions League? Sì, il Milan ce la può fare ad arrivare, ma deve sicuramente migliorare, perché al momento questa squadra vive sui gol, sulle iniziative, sulle fiammate e sui colpi anche da campione di Rabiot, a segno tanto per cambiare. Poi vive sulle parate di Maignan: due molto belle a metà del secondo tempo, poco prima del gol del pari, e un'altra alla fine, quando il Sassuolo ha sfiorato il gol proprio come era successo con la Juventus. Poi c'è Gila, che offre un buonissimo rendimento perché riesce sia a marcare l'avversario sia a proporsi. Poi c'è Modric, che viene dimenticato per un primo tempo avvilente in panchina, ed entra nel secondo tempo provando a dare una mano con qualche lancio, un po' di respiro e un senso nella manovra. Per il resto, zero".