Tre pari nelle prime quattro trasferte: al Milan non succedeva dallo Scudetto con Zaccheroni

Tre pari nelle prime quattro trasferte: al Milan non succedeva dallo Scudetto con ZaccheroniMilanNews.it
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Oggi alle 16:20News
di Antonello Gioia
Il Milan ha pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore.

Il Milan ha pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore (1V, 3N anche in quel caso). Lo riporta Opta.