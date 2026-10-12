Tre pari nelle prime quattro trasferte: al Milan non succedeva dallo Scudetto con Zaccheroni
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Il Milan ha pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore.
Il Milan ha pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore (1V, 3N anche in quel caso). Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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