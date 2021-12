Malore di un tifoso in tribuna, 15' di stop in Watford-Chelsea

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 DIC - La partita valida per la 14° giornata di Premier League tra Watford e la capolista Chelsea è stata interrotta dopo pochi minuti di gioco a causa di un malore di un tifoso in tribuna. A meno di 10 minuti dal fischio d'inizio l'arbitro ha chiesto alle due squadre di recarsi negli spogliatoi mentre i medici sono intervenuti in tribuna. Il punteggio era ancora 0-0 tra le due squadre al momento dell'interruzione, che si è protratta per più di 15 minuti. Secondo i conduttori di Amazon Prime Video, che trasmette tutte le partite della 14esima giornata, la vittima del malore sarebbe stata stabilizzata e sarebbe fuori pericolo. Una volta tornati in campo, i giocatori hanno avuto bisogno di qualche minuto per riscaldarsi prima della ripresa della partita. (ANSA-AFP).