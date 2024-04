Malore per Ndicka: portato in codice giallo all'ospedale, è cosciente

vedi letture

Arrivano aggiornamenti importanti in merito alle condizioni del difensore della Roma Evan Ndicka, accasciatosi al suolo durante Udinese-Roma dopo aver accusato un forte dolore in petto. Immediati i soccorsi dei paramedici presenti sul posto, col difensore ivoriano che poi è stato trasportato in barella fuori dal rettangolo verde di gioco fra gli applausi, scossi, del BlueEnergy Stadium.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, dopo aver fatto il primo elettrocardiogramma allo stadio, Ndicka è stato trasposrtato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il difensore della Roma a quanto pare è cosciente, ma le sue condizioni verranno comunque monitorate ora per ora. L'impressione, comunque, è che il peggio sia stato superato.