Manchester City, Guardiola: "Non so se Joao Cancelo ritornerà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sky Sports UK soffermandosi sul trasferimento di Joao Cancelo al Bayern Monaco e su suo un possibile ritorno in Inghilterra a fine stagione "Ora è lì, vedremo cosa succederà al termine dell'annata. Ogni stagione succede lo stesso: alla fine parleremo con molti giocatori, ma non so cosa accadrà con Joao. Né io né nessuno, ora il mercato è chiuso, per quattro mesi ci concentriamo su altro". Come chiarito dal ds Salihamidzic, per i bavaresi la quota prefissata per il riscatto (70 milioni di euro) è troppo alta