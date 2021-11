Manchester United, buonuscita di 9 milioni per l'ex tecnico Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, ormai ex allenatore del Manchester United, ha pagato con l’esonero la pesante sconfitta per 4-1 in casa del Watford nel match giocato sabato. Come riportato dal Daily Express, il manager norvegese incasserà 7,5 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro) come buonuscita. Soslkjaer lascia lo United al nono posto in Premier League con 17 (5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) punti conquistati in 12 partite giocate.