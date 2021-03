Manchester United, la lista degli indisponibili per la gara con il Milan

Con l'ufficializzazione dei convocati per la gara con il Milan, il Manchester United ha comunicato anche gli indisponibili per la gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Oltre ai lungo degenti Jones e Mata, Solskjaer non potrà contare sull'apporto di Martial, Bailly e Cavani. Gli ultimi due, in particolare, hanno registrato una ricaduta nei problemi fisici che li avevano recentemente coinvolti. Tra gli altri si segnala anche l'assenza della giovane ala Shoretire, aggregata alla formazione U23.