Mancini: "Donnarumma? Non credo resterà a lungo in panchina al PSG"

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Troppa panchina per Donnarumma? Intanto ha fatto una grande partita in Champions (contro il City, ndr), è il più grande portiere del mondo in questo momento e sebbene al Psg ci sia un altro grande portiere (Navas, ndr) non credo resterà ancora a lungo in panchina". È quanto sostiene il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini intervenuto al forum 'Rinascita Italia: The Young Hope - La scuola Fino a Prova Contraria', in corso ieri e oggi a Roma. "Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions", ha aggiunto Mancini, sottolineando che il fatto che l'ex portiere rossonero non giochi titolare con continuità "non credo sia un problema per la Nazionale". (ANSA).