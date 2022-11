Mancini e Gravina lavorano al rinnovamento. Il CorSport: "Giovani, stage e oriundi: tutti i punti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un tempo per essere convocati in Nazionale serviva accumulare almeno un centinaio di presenze in campionato, oggi vale l'esatto opposto. È il percorso "da visionario" che ha tracciato il c.t. Mancini, alla ricerca del talento perduto nel punto di caduta più basso della storia azzurra, e del quale il giovanissimo Pafundi rappresenta soltanto l'ultimo esempio. Nel progetto concordato da Mancini e Gravina - scrive oggi il Corriere dello Sport - proseguirà l'interscambio con le selezioni giovanili: Vignato del Monza e Tommaso Mancini della Juve, i più in vista dell'Under 19, parteciperanno al prossimo stage di Coverciano, che dovrebbe tenersi tra il 19 e il 22 dicembre. Verrà rafforzata anche la ricerca degli oriundi: Carlos Augusto deve solo completare la documentazione, l'italo-australiano Volpato è stato stoppato ad un passo dalla convocazione dell'Australia per il Qatar. Si allargheranno anche i confini dello scouting: la Federazione ha infatti raggiunto un'intesa con due osservatori che monitoreranno i progressi dei talenti più interessanti negli USA e in Sud America.