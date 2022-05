Mancini: "Il Milan ha meritato di vincere lo scudetto"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - "Faccio i complimenti al Milan perché ha meritato di vincere il campionato, è stata una bella lotta con l'Inter". Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini, a margine della cerimonia della Hall of Fame, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, a proposito della vittoria dello scudetto del Milan. "E' stato un bel campionato su tutti i fronti, per lo scudetto, per la retrocessione, per la Champions League e l'Europa League", ha aggiunto Mancini. Il ct ha risposto anche a chi gli ha chiesto se era giusto paragonare lo scudetto dei rossoneri con quello vinto dalla 'sua' Sampdoria nel 1990-91: "Il blasone del club conta - ha commentato -. Il Milan è sempre il Milan e ha fatto la storia del calcio mondiale, c'è un po' di differenza con lo scudetto che vincemmo noi con la Sampdoria". I rossoneri sono arrivati al traguardo "perché ci hanno sempre creduto. Non sono partiti da favoriti, anzi forse avevano 3-4 squadre davanti". (ANSA).