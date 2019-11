Mancini: "Se Balotelli avrà un'altra chance sarà perché la merita"

Roberto Mancini, dal ritiro della Nazionale, ha parlato e risposto a Gazzetta dello Sport di Mario Balotelli, dopo che il presidente Gravina ha dichiarato di essere favorevole ad un suo ritorno in Nazionale per dare un segnale forte al campionato italiano. Il CT ha risposto così: "Dopo i fatti di Verona, Gravina ha detto il ritorno di Balotelli in Nazionale era un’immagine che poteva piacergli. Lei ha mai pensato di dare un segnale forte? «Il calcio e lo sport devono unire, non distruggere. Nel 2020 siamo ancora a parlare del colore pelle: cambiare, per certe persone, è davvero troppo difficile. Io a Mario voglio bene, è ancora in età per fare molto. Ma se dovesse essere richiamato, sarà perche sta facendo bene e può essere utile alla Nazionale. Si può pensare come ha fatto il presidente, ma bisogna capire che se Balotelli avrà un’altra chance, sarà perché se lo merita dal punto di vista tecnico".