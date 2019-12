Mandzukic è giallo in Qatar: il croato ora è a Zagabria

Sembrava tutto fatto tra Mandzukic e l'Al Duhalil al punto che le parole di Paratici ("Siamo ai dettagli") sembravano aver messo la parola fine sulla telenovela legata al futuro del croato. Sembrava, per l'appunto, perchè nelle ultime ore la trattativa tra l'attaccante ex Juventus e il culb qatariota potrebbe aver preso una piega inaspettata. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Mandzukic dopo le visite avrebbe lasciato il paese arabo per rientrare in Croazia. Per alcune fonti questo sarebbe un segnale di rottura legato ad un mancato accordo sull'ingaggio mentre per altri questo sarebbe un passaggio formale per permettere all'attaccante di prendere alcuni documenti nel suo paese natale. Nelle prossime ore ci sarà un chiarimento della vicenda, con il Milan ormai lontano che segue comunque la vicenda.