Manicone racconta Adli: "Il Milan è l'ambiente giusto per lui. Ha un database in testa…"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Manicone, vice di Vladimir Petkovic (tra Lazio, Svizzera e Bordeaux), ha parlato così di Yacine Adli, suo ex giocatore e futuro rossonero: "Il Milan è l’ambiente giusto per lui. Conosce a memoria tutti i calciatori della Ligue 1: pregi e difetti, se sono destri o mancini, come se avesse un piccolo database. È curioso, ambizioso, intelligente. Per la sua età fa già cose straordinarie".